Immatricolazioni, Unrae "Da impianto sostegni ancora alcune debolezze"

ROMA - Secondo l'Unrae il calo delle immatricolazioni auto di maggio, è il più modesto da inizio anno dopo quattro mesi di perdite comprese tra -19,6% e -33%. L'apertura, il 25 maggio, della piattafoma per la prenotazione degli incentivi ha probabilmente giocato a favore del modesto recupero del mercato. "L'impianto dei sostegni contiene ancora alcune debolezze che l'Unrae ha più volte indicato, a cominciare dalla richiesta - avanzata dall'intero comparto - di allungare da 180 a 300 giorni dalla firma del contratto il termine per usufruire dell'incentivo", sottolinea il presidente dell'Unrae Michele Crisci. "Resta inoltre ancora irrisolto - aggiunge Crisci - il problema dell'esclusione dal beneficio delle persone giuridiche (aziende e società di noleggio), omissione che di fatto riduce l'apporto dell'automotive al percorso di decarbonizzazione del Paese". Il presidente dell'Unrae ribadisce quindi la richiesta di elevare la percentuale di detraibilità dell'Iva per le auto aziendali in uso promiscuo sui motori a zero o a basse emissioni, per avvicinarsi almeno parzialmente alla vigente normativa europea: 100% per la fascia 0-20 g/Km, 80% per la fascia 21-60 g/Km, 50% per la fascia 61-135 g/Km. Commentando infine i contenuti dell'allegato al Def dedicato a infrastrutture, mobilità e logistica, presentato lo scorso 23 maggio, Crisci evidenzia "l'assenza, in un documento di ben 240 pagine, di qualsiasi accenno a un piano di sviluppo delle infrastrutture di ricarica per le auto elettriche, nonostante i continui auspici di tutti per una mobilità stradale a zero o bassissime emissioni". La struttura del mercato di maggio evidenzia una flessione per quasi tutti gli utilizzatori: i privati segnano un calo in linea con il mercato complessivo, recuperando mezzo punto di quota nel mese, al 59,2% (60,5% nei 5 mesi). Le autoimmatricolazioni cedono il 43% dei volumi e si fermano in maggio appena al 5,9% (8,7% in gennaio-maggio). Il noleggio a lungo termine, unico canale in crescita, segna nel mese un +5,3% (grazie alle principali società Top), salend o di 4,4 punti, al 22,9% del totale mercato (20,7% nei 5 mesi). Il breve termine archivia un'ulteriore tracollo: -37,3%, scendendo al 6,4% di share (4% nel cumulato). Le società, con un andamento di flessione leggermente inferiore al mercato, chiudono maggio al 5,6% e i 5 mesi al 6,1%. L'analisi per alimentazione conferma il crollo delle motorizzazioni tradizionali: benzina e diesel perdono rispettivamente il 22% e 29,5% dei volumi, fermandosi al 28,4% e 19,5% di quota nel mese (27,3% e 20,6% nel cumulato). Torna in territorio positivo il Gpl, al 7,8% di quota in maggio (8,4% in gennaio-maggio), mentre l'ennesimo tracollo porta il metano all'1% delle preferenze (in linea con il cumulato). L'attesa degli incentivi conferma una quota sotto tono per le BEV, al 3,7% (3,3% nei 5 mesi), mentre le PHEV riescono a recuperare qualche decimale, portandosi al 6,1% del totale mercato (5,4% in gennaio-maggio). Le ibride segnano una leggera positività in volume, salendo al 33,5% (33,9% nel cumulato), con le "full" hybrid all'8% e le "mild" al 25,5%. In forte calo a doppia cifra tutti i segmenti del mercato, a eccezione dell'alto di gamma: con una flessione inferiore al totale, le city car e le medie recuperano circa 1 punto, al 18,5% e 31,4% di quota. In flessione la quota di utilitarie (al 35,7%) e dei segmenti D ed E. Fra le carrozzerie, i SUV coprono oltre la metà del mercato di maggio, con i crossover al 41,9% e i fuoristrada all'11,3% (52,6% nei 5 mesi), in seconda posizione le berline al 40,2%. Tutte in calo le aree geografiche, con il Nord Ovest che recupera qualche decimale, al 30,2% di quota nel mese e il Nord Est che scende al 31,6% del totale (grazie al noleggio, senza il quale si fermerebbe al 22,3%). Il Centro Italia e l'area meridionale salgono al 22,2% e al 10,8% di quota, mentre cedono due decimali le Isole (al 5,2%).