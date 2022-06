Dr Automobiles Groupe, a maggio immatricolazioni in crescita

ROMA - In cinque mesi, con 7.598 targhe, DR Automobiles Groupe ha quasi raggiunto i volumi totali dello scorso anno (8.362 immatricolazioni). Maggio ha fatto registrare un + 162,77 % con una quota arrivata al 1,52%, mentre la crescita nel periodo gennaio/maggio è del + 164% ed una quota del 1,36%. Ancora una volta la quasi totalità delle vendite è riconducibile al mercato dei privati anche se è stato avviato il canale del noleggio e delle flotte, che dovrebbe andare a pieno regime nei prossimi mesi. Numeri che arrivano dai 4 modelli EVO e dai 5 modelli DR, con un vero e proprio exploit della DR 6.0, il top di gamma, che ha debuttato sul mercato a fine aprile. Con questi numeri il gruppo molisano è dunque proiettato verso il superamento delle 16.000 unità a fine anno. Ma potenzialmente la crescita potrebbe essere superiore. Tra un paio di settimane infatti, in occasione del MIMO 2022, faranno il proprio debutto ufficiale i due nuovi brand di DR Automobiles Groupe, che, a partire dal secondo semestre, arriveranno sul mercato complessivamente con 7 nuovi modelli, tutti di posizionamento più alto rispetto a quelli DR ed EVO. Spazieranno da una city car full electric fino ad un off-road, passando per 4 SUV ed un pick-up. Ma il MIMO sarà anche l'occasione per presenterà le novità di prodotto di DR ed EVO, alcune a listino sin da subito. Così come volumi di un certo rilievo dovrebbero iniziare ad arrivare, sempre a partire dalla seconda metà dell'anno, dai mercati esteri. In particolar modo da quello spagnolo dove stanno per aprire importanti concessionari. Di pari passo è in piena espansione ed evoluzione il network italiano. Da questo punto di vista la partnership appena siglata con FCA Bank sta portando i suoi primi frutti. Numerosi multibrand in portafoglio al gruppo finanziario torinese stanno già acquisendo i mandati di DR Automobiles Groupe. . -foto ufficio stampa Dr Automobiles- ads/com 01-Giu-22 19:32