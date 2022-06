Cade con i pattini, morto un giovane di 22 anni a Trento

TRENTO - Non ce l’ha fatta Samuele Conti, il ventiduenne di Povegliano Veronese rimasto vittima di un incidente sulla pista ciclabile nei pressi del fiume Adige, a Trento, lo scorso 1° giugno. Il giovane, iscritto al Dipartimento di ingegneria dell’Università di Trento, ha perso l'equilibrio mentre percorreva la ciclabile con i pattini in linea, sbattendo violentemente la testa. Lo riporta la stampa locale. Subito dopo l’incidente, il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, rimanendo tre giorni tra la vita e la morte. Le sue condizioni, tuttavia, non sono mai migliorate. La sindaca di Povegliano Veronese, Roberta Tedeschi, ha sospeso le manifestazioni in programma per la prossima settimana e ha annunciato l’intenzione di proclamare il lutto cittadino il giorno delle esequie. (ANSA)