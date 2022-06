Nuova Land Rover Defender 130, fino a 8 posti per l'avventura

ROMA - Land Rover arricchisce la gamma della famiglia Defender con la nuova 130. L'accresciuta lunghezza della scocca, offre un maggiore spazio interno, perfetto per le spedizioni all-terrain in famiglia e ospita, in un comfort superiore, fino ad otto persone. L'aumento della lunghezza della scocca mantiene le inarrestabili capacità e le articolazioni in off-road della Defender e consente tre file di sedili in disposizione 2+3+3. Il profilo Defender si allunga elegantemente di 340 mm, per un maggiore spazio interno, una capacità di carico massima di 2.5161 litri per la versione cinque posti e 2.291 litri per quella a 8 posti, e tre file di sedili full-size. Il nuovo colore Sedona Red ed il climatizzatore quadrizona sono disponibili in esclusiva sulla Defender 130, con sospensioni pneumatiche standard per un maggiore comfort. Lo straordinario pacchetto opzionale esterno conferisce alla nuova Defender 130 un carattere unico, con finitura Ceres Silver Satin del rivestimento basso intorno al veicolo. Spazio fino ad otto persone, per viaggiare comodamente su tre file, oltre a un'ampia e versatile area di carico e una scelta completa di accessori. È dotata, di serie, di un più grande touchscreen Pivi Pro da 11,4 pollici, mentre gli occupanti godono di aria più pura grazie all'avanzato sistema Cabin Air Purification Plus, anch'esso di serie. La nuova Defender 130 può identificare e raggiungere qualsiasi spazio di 3 metri quadri in ogni parte del pianeta, senza bisogno di un segnale telefonico, utilizzando l'avanzato sistema di infotainment Pivi Pro. Gli interni con pelle Light Oyster e nuova impiallacciatura Natural Light Oak, con traversa verniciata a polvere, bianca e con dettagli cromati estesi. La curatissima First Edition rappresenta il top della Nuova Defender ed è disponibile in tre configurazioni prestigiose, ciascuna con un tema distinto di design. Defender 130 è disponibile per gli ordini con prezzi a partire da 89.300 Euro. foto: ufficio stampa Jaguar Land Rover Italia . tvi/red 06-Giu-22 16:41