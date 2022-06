Gli stabilimenti Mazda carbon neutral entro il 2035

ROMA - Mazda ha annunciato il proprio impegno a rendere carbon neutral i propri stabilimenti nel mondo entro il 2035, nell'ambito dell'obiettivo di raggiungere la neutralità al carbonio dell'intera catena di approvvigionamento entro il 2050. La Casa giapponese reputa responsabilità fondamentale di tutte le case automobilistiche fare la propria parte per frenare il riscaldamento globale riducendo le emissioni di CO2 in ogni fase della produzione dei veicoli, compresi produzione, trasporto, utilizzo e riciclaggio dei veicoli stessi. Di conseguenza, Mazda si è attivamente impegnata in diverse iniziative per le zero emissioni di carbonio. Per raggiungere la neutralità al carbonio entro il 2035nei propri stabilimenti in tutto il mondo, Mazda continuerà a lavorare a stretto contatto con i suoi partner e si concentrerà su tre aree: risparmio energetico, passaggio alle energie rinnovabili, introduzione di combustibili carbon neutral per i trasporti al proprio interno. La prima area si concentra sugli sforzi di risparmio energetico durante i processi di produzione dei veicoli, che emettono grandi quantità di CO2. Fra questi ci sono la riduzione dell'energia termica attraverso lo sviluppo di vernici a polimerizzazione a bassa temperatura e il miglioramento dell'efficienza di trasformazione dell'energia ottimizzandone la tecnologia di trattamento. Per quanto riguarda la seconda area, cioè il passaggio alle energie rinnovabili, Mazda riconosce l'importanza non solo di compiere passi avanti verso la neutralità al carbonio dell'Azienda, ma anche di contribuire alla crescita dell'economia locale in cui hanno sede i suoi stabilimenti. Mazda parteciperà in modo proattivo nella regione di Chugoku agli sforzi del Carbon Neutral Electricity Promotion Subcommittee, che punta ad espandere la domanda e l'offerta di elettricità a emissioni zero in tutta la regione. Inoltre, Mazda sta prendendo in considerazione varie forme di decarbonizzazione, come la generazione di energia a emissioni di carbonio ridotte/zero nei propri impianti e l'approvvigionamento di elettricità da fornitori di energia rinnovabile. Per l'introduzione di combustibili carbon neutral, la terza area, Mazda sta lavorando per impiegare per i trasporti al proprio interno dei combustibili ad emissioni zero di carbonio, nell'ambito della Hiroshima Council for Automotive Industry-Academia-Government Collaboration, che promuove l'uso effettivo dei biocarburanti di prossima generazione. Inoltre, Mazda sfrutterà le iniziative condotte in Giappone e le utilizzerà come base per implementare l'approccio ottimale per ciascuna struttura al di fuori del proprio Paese. Attraverso questi sforzi, la Casa di Hiroshima continuerà a compiere passi costanti verso la massima sfida di rendere carbon neutral l'intera catena di approvvigionamento entro il 2050. foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia . tvi/com 07-Giu-22 12:36