Helbiz, in omaggio sblocchi gratuiti per l'ultimo giorno di scuola

MILANO - L'impegno sociale di Helbiz questa volta si rivolge a tutti gli studenti delle scuole italiane, accompagnandoli nella giornata del tanto atteso ultimo giorno di scuola. In omaggio due sblocchi gratuiti a bordo dei mezzi elettrici Helbiz, il massimo grado di funzionalità e sicurezza, che promuovono uno stile di vita più sano e rispettoso verso l'ambiente. L'iniziativa punta a replicare il successo dello scorso anno, con la quale l'azienda offriva sblocchi gratuiti a tutti i maturandi impegnati negli esami di Stato. Il progetto è valido in tutte le 21 città italiane dove il servizio Helbiz di sharing è attivo, confermando la sua presenza sempre più costante nella vita dei cittadini delle realtà in cui opera. Inoltre, da sempre Helbiz è al fianco delle giovani generazioni in cui cresce la ricerca di alternative green e responsabili ai loro trasferimenti quotidiani. Gli studenti interessati potranno trovare tutte le informazioni utili riguardo l'iniziativa direttamente sull'app di Helbiz. Per poter usufruire del servizio basterà utilizzare l'app e compilare il form online a questo link. È un piccolo regalo da parte di Helbiz per terminare al meglio l'anno scolastico 2021-2022 e augurare buone vacanze "green" a tutti i giovani italiani. . tvi/com 07-Giu-22 14:48