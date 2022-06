Nuova Peugeot 308 SW debutta con le Unique Nights

ROMA - A distanza di poche settimane dal debutto della berlina 5 porte, arriva sul mercato la versione station wagon di nuova Peugeot 308. Una declinazione in grado di soddisfare le esigenze di chi cerca ancor più spazio a bordo e capacità di carico, senza perdere le caratteristiche innovative del progetto. Un design seducente e innovativo, una personalità decisa, un'eccellenza qualitativa e tecnologica rappresentata da tante soluzioni avanzate, tra cui spicca il rivoluzionario ed esclusivo Peugeot i-Cockpit in grado di offrire una guida di livello superiore e totalmente inedita. Peugeot ha deciso di avviare la campagna di lancio con le Unique nights, delle aperture straordinarie degli showroom fino alle ore 21 per tre giovedì del mese (a partire da giovedì 16 giugno). Una soluzione che va incontro alle esigenze della clientela che, magari, non ha disponibilità di tempo per visitare gli showroom in orari classici. In aggiunta, i concessionari saranno presenti in diversi eventi locali sul territorio italiano per completare ulteriormente il dispositivo di lancio di Nuova 308 SW. A supporto di questo debutto sul mercato italiano, a partire da oggi, inizia la comunicazione di lancio sui canali televisivi e sul digital oltre che, per la prima volta, sul Podcast. Per il lancio commerciale di Nuova 308 SW la Casa del Leone mette a disposizione dei clienti italiani un'offerta finanziaria i-Move completa e competitiva, proposta sull'allestimento cuore di gamma Allure Pack, e studiata nell'ottica della massima accessibilità della strategia Time to change lev (Rata versione termica = Rata versione elettrificata). Il canone comprende 1 anno di estensione della garanzia e la manutenzione programmata. Inoltre, sulle versioni Hybrid, la rata comprende 1 anno di ricariche pubbliche illimitate. Un'offerta finanziaria semplice e immediata: 269 euro (Iva compresa) di rata mensile valida per entrambe le alimentazioni prese ad esempio (BlueHDi 130 EAT8 e Hybrid 180). Anticipo di 6.000 euro per la versione termica, di 7.400 euro per la ibrida plug-in. In quest'ultimo caso, in presenza di rottamazione, è però possibile sfruttare 2.000 euro aggiuntivi di incentivi statali per abbattere ulteriormente l'anticipo. . -foto ufficio stampa Peugeot- ads/com 08-Giu-22 17:04