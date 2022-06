Michelin CrossClimate 2 Suv leader in tutte le categorie

ROMA - La famiglia Michelin CrossClimate si arricchisce di un nuovo prodotto. La gamma - lanciata lo scorso autunno - si amplia e arriva anche nella versione dedicata ai Suv. Un pneumatico leader in numerose prestazioni: frenata su asciutto, bagnato e neve; trazione sulla neve; durata chilometrica. Pneumatico all season di nuova generazione, capace di combinare molteplici performance, Michelin CrossClimate 2 SUV è in grado di affrontare ogni condizione atmosferica, a prescindere dalla stagione. Come tutti i pneumatici della gamma Michelin CrossClimate, è certificato 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) - frutto del superamento di specifici test su neve - elemento che ne conferma le spiccate doti in condizioni invernali e che, quindi, permette di affrontare con serenità i cali di temperatura e le nevicate occasionali. Tale certificazione si aggiunge alla marcatura M+S, che lo rende idoneo a circolare su strade in cui è previsto l'obbligo di dotazioni invernali in tale periodo. I pneumatici Michelin CrossClimate 2 SUV si avvalgono di un'innovativa combinazione di tecnologie all'avanguardia - definite Michelin EverGrip Technologies - che contribuiscono ad ottimizzare la frenata su asciutto, bagnato e su fondi innevati. Michelin CrossClimate 2 SUV è il riferimento della categoria in frenata su asciutto, bagnato e neve; motricità su neve; durata chilometrica mantenendo elevati livelli di sicurezza anche quando il battistrada è prossimo a raggiungere il limite legale di usura. Grazie alla tecnologia MaxTouch Construction, Michelin CrossClimate 2 SUV permette di percorrere in media 5.000 chilometri in più rispetto ai suoi principali concorrenti, mantenendo elevati livelli di sicurezza anche quando l'usura del battistrada è prossima al limite legale di usura, a prescindere dalle condizioni meteorologiche. . -foto ufficio stampa Michelin- ads/com 08-Giu-22 17:41