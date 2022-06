Pirelli sarà tra i protagonisti al Milano Monza Motor Show 2022

MILANO - Pirelli sarà presente al Milano Monza Motor Show 2022 con un'esposizione di prodotti che accompagneranno i visitatori in un viaggio fra i pneumatici: dai 18" di Formula 1 a quelli per le biciclette fino alle soluzioni per la mobilità del prossimo futuro. Sabato 18 giugno inoltre, una sfilata di auto d'epoca, con pneumatici Pirelli e ruote Borrani, attraverserà la città fino all'Autodromo di Monza. Quattro pneumatici esposti per rappresentare quattro dei principali mondi di Pirelli: Formula 1, Moto, Cycling e la tecnologia per la nuova mobilità con il pneumatico marcato Elect. Quello di Pirelli sarà un viaggio dal passato al futuro grazie a un racconto, fra pneumatici e scatti fotografici, che evocherà i primi successi di Pirelli nelle gare degli anni Quaranta e Cinquanta fino alle più moderne tecnologie dei pneumatici da 18 pollici introdotti quest'anno in Formula 1 e di quelli marcati Elect, sviluppati appositamente per le auto elettriche e ibride plug-in. Sabato 18 giugno una parata di vetture d'epoca, con gomme Pirelli Collezione e ruote Borrani, sfilerà per le strade di Milano in un percorso che collegherà le sedi delle due aziende. Le auto poi si uniranno al convoglio di supercar e hypercar del Trofeo MIMO 1000 Miglia in direzione Autodromo di Monza. Le vetture coinvolte saranno gommate con i pneumatici Pirelli Collezione, la famiglia dedicata alle auto più iconiche costruite fra il 1950 e il 2000, che conservano l'originalità della gomma unendo un'immagine vintage a tecnologie moderne. foto: ufficio stampa Pirelli . tvi/com 13-Giu-22 14:42