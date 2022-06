Aprilia, al via la Tuareg Experience

MILANO - Aprilia Tuareg 660, nata per esplorare il mondo e progettata per essere compagna nelle avventure di tutti i giorni, in offroad e su strada, è ora a disposizione di tutti coloro che desiderano testarne le qualità e soddisfare la propria sete di scoperta. Dalla collaborazione tra Aprilia e Enduro Republic - punto di riferimento per tutti gli appassionati di fuoristrada su due ruote - nasce infatti Tuareg Experience, un esclusivo contenitore di attività studiate ad hoc per consentire a tutti i motociclisti di immergersi nel mondo di Aprilia Tuareg 660 nella maniera più divertente e coinvolgente. Con Aprilia Experience debutta Tuareg House, un ambiente totalmente dedicato a Tuareg ricavato dalla sapiente ristrutturazione di una antica fucina all'interno del borgo di Grazzano Visconti, nel piacentino, situato in una posizione strategica che offre infinite possibilità di escursioni su fondi di svariato tipo, in grado di esaltare le doti dinamiche di Tuareg 660 e divertire sia i motociclisti più esperti sia chi si avvicina per la prima volta all'avventura. Qui i corsisti avranno modo di immergersi nel mondo di Tuareg 660, scoprirne la tecnica e imparare come sfruttarne le innumerevoli potenzialità grazie alla supervisione delle esperte guide di Enduro Republic. Tuareg Experience mette a disposizione dei clienti le Aprilia Tuareg 660 per godere di tre tipologie di attività e offrire così una gamma di esperienze su misura per ciascun livello di capacità tecnica: Tuareg Training, Tuareg Freeride e Tuareg Bivouac. Tuareg Training è lo speciale corso di guida offroad, ovviamente in sella ad Aprilia Tuareg, nello straordinario scenario dell'appennino piacentino, attraverso il quale migliorare o perfezionare le proprie capacità tecniche in fuoristrada. Il corso prevede sia la formula individuale "one to one", per migliorare la propria tecnica, sia il training di gruppo, per imparare la guida in fuoristrada insieme ad altri amici. Grazie all'esperienza degli istruttori di Enduro Republic, il corso si adatta alle capacità di guida dei partecipanti, per far vivere un'esperienza unica tra divertimento e didattica, in assoluta sicurezza. Il costo del corso individuale è pari a 450 Euro, 400 Euro nel caso di corso con due partecipanti, e 350 Euro a persona per gruppi di 3 o più partecipanti. È possibile partecipare al corso con la propria Aprilia Tuareg 660, in tal caso viene applicato uno sconto di 200 Euro. I corsi sono in programma tutto l'anno, nel fine settimana (venerdì, sabato o domenica). Tuareg Freeride è una giornata dedicata al piacere di guida in sella ad Aprilia Tuareg 660 su fondi di ogni natura: strade bianche, piste, carrarecce, ma anche strade asfaltate nascoste e tortuose sulle quali mettere alla prova la versatilità di Tuareg 660 e godere di un ambiente naturale unico e delle sue straordinarie viste. Il costo di una giornata individuale è pari a 450 Euro, 400 Euro nel caso di giornata con due partecipanti, e 350 Euro a persona per gruppi di 3 o più partecipanti. È possibile partecipare al corso con la propria Aprilia Tuareg 660, in tal caso viene applicato uno sconto di 200 Euro. I Tuareg Freeride sono in programma tutto l'anno, nel fine settimana (venerdì, sabato o domenica). Tuareg Bivouac è la proposta definitiva per gli spiriti liberi che non vogliono sacrificare le performance: due giornate di avventura in sella a Tuareg 660, percorrendo le vallate nascoste dell'entroterra verso un punto di bivacco segreto, dove trascorrere la notte in tenda con la cena preparata sulle braci. L'assistenza al seguito assicura sempre un pronto intervento in caso di necessità, oltre che trasportare bagagli, tenda e tutta l'attrezzatura da bivacco. Il costo della due giorni è pari a 750 Euro, 400 Euro in caso di partecipazione con la propria Aprilia Tuareg 660. Tutte le informazioni e i dettagli sulle attività sono disponibili su Aprilia.Com. foto: ufficio stampa Gruppo Piaggio . tvi/com 13-Giu-22 15:11