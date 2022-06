Covid, 36.573 nuovi casi e 64 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA - Sono 36.573 i nuovi casi di Coronavirus oggi in Italia, su un totale di 194.676 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia, emesso dal Ministero della Salute. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 64, che portano il totale delle vititme di Covid a quota 167.617. Dal punto di vista dei ricoveri ospedalieri, sono 4.303 i positivi attualmente nei reparti ordinari (85 in più di ieri), dei quali 192 in terapia intensiva (3 in più di ieri). - Foto Agenziafotogramma.it - . fil/red 16-Giu-22 16:38