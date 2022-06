Olimpia Milano in festa, suo lo scudetto del basket

MILANO - L'A|X Armani Exchange Milano vince lo scudetto 2022 del basket. L'Olimpia di coach Messina si aggiudica per 4-2 la serie della finale dei play-off con la Segafredo Bologna, conquistando gara-6 sul parquet casalingo del Mediolanum Forum per 81-64 con 23 punti di Datome, top-scorer della serata, e 15 di Shields. Per le Vu Nere, 11 di Alibegovic. Milano, che mette così in bacheca il suo 29esimo tricolore nella storia, subentra nell'albo d'oro proprio alla Virtus di coach Scariolo, che si era imposta nel 2021. - foto LivePhotoSport - . mc/red 18-Giu-22 22:26