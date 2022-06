Pirelli Elect, ampliata la linea di pneumatici winter e per il ricambio

MILANO - Pirelli Elect, il pacchetto di tecnologie sviluppato per i pneumatici dedicati alle auto elettriche e ibride plug-in, ora è disponibile anche per il mercato del ricambio e per la stagione invernale. L'ampliamento dell'offerta replacement arriva dopo aver consolidato la presenza di Elect nel primo equipaggiamento, con l'obiettivo di adattare le diverse famiglie di prodotto all'evoluzione del mercato verso l'elettrificazione. Il risultato è la graduale integrazione della tecnologia Elect in tutte le gamme P Zero, Cinturato e Scorpion, nelle versioni summer, all season e winter. La virata verso una produzione sempre più focalizzata su modelli elettrificati è ormai in fase avanzata, e lo è in particolare per le vetture alto di gamma, il segmento maggiormente presidiato da Pirelli grazie alle numerose partnership con le case auto più prestigiose del mondo. Per quanto riguarda la gamma invernale elettrica, dove la richiesta è recente ma in veloce crescita, Pirelli Elect può già equipaggiare il 65% dei modelli Premium e Prestige (in quest'ultimo caso, in particolare, la quota supera l'80%). Oltre a equipaggiare i nuovi modelli usciti dalle linee di assemblaggio, la sempre maggiore diffusione delle auto elettriche e il loro uso in tutti i periodi dell'anno ha reso indispensabile lo sviluppo di pneumatici per le varie stagionalità. Per questo, dopo il lancio sulla gamma estiva, Elect si sta progressivamente diffondendo nel segmento dei pneumatici invernali e all season, in tutte le principali famiglie di Pirelli: P Zero, Cinturato e Scorpion. In particolare quest'ultima famiglia appena rinnovata, dedicata al segmento dei SUV, è quella che attualmente ha il maggior numero di omologazioni Elect. Riduzione del consumo di batteria, gestione ottimale della coppia elevata tipica del motore elettrico, supporto del peso del veicolo e rumorosità limitata: il ricambio marcato Elect permette di mantenere i principali benefici riscontrati con il primo equipaggiamento, e soprattutto consente di sfruttare appieno le potenzialità della vettura BEV o PHEV per tutto l'arco dell'utilizzo, anche quando è il momento di sostituire i pneumatici originali. L'integrazione della tecnologia Elect nei pneumatici in primo equipaggiamento, identificabile con una marcatura presente sul fianco dei pneumatici, è resa possibile dalle collaborazioni di Pirelli con tutte le principali case auto. Collaborazioni che continuano ad aumentare, a conferma della crescente necessità di fornire pneumatici che sappiano rispondere alle esigenze specifiche delle vetture "alla spina": nel solo 2021 le omologazioni Elect hanno superato le 250, raddoppiando rispetto al totale registrato dal debutto fino alla fine del 2020. Un numero che qualifica Pirelli come il produttore di pneumatici con la quota maggiore di omologazioni per auto elettriche e ibride plug-in. foto: ufficio stampa Pirelli . tvi/com 20-Giu-22 16:57