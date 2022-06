Siccità, Letta "Il Governo vari lo stato di emergenza nazionale"

ALESSANDRIA - "Noi invitiamo il governo a scegliere, in modo forte e netto, affinché venga deciso lo stato di emergenza nazionale per la siccità. Serve un piano per i nuovi invasi, per usare meglio l'acqua, e riciclarla meglio". Così Enrico Letta, arrivando a un comizio a sostegno del candidato sindaco ad Alessandria, Giorgio Abonante. - foto agenziafotogramma.it - . xb2/sat/red 20-Giu-22 19:00