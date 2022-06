Covid, 53.905 i nuovi positivi in Italia, 50 le vittime

Sono 53.905 i nuovi casi di Coronavirus in Italia su un totale di 246.512 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano rilevamento effettuato dal Ministero della Salute. I deceduti sono 50, che portano al totale delle vittime da inizio pandemia a quota 167.892. I ricoverati con sintomi sono 4.947, ben 144 in più rispetto alle scorse 24 ore. Aumentano anche i ricoverati in terapia intesiva che raggiungono quota 216, dieci in più rispetto a ieri. . Photo credits: www.agenziafotogramma.it trl/com 22-Giu-22 16:45