Norvegia, Pride di sangue a Oslo: spari all'esterno di un club Lgbtq+

OSLO - La polizia norvegese riferisce di almeno due morti e 18 feriti, almeno tre in gravi condizioni, a seguito di una sparatoria in strada all'esterno di un noto club Lgbtq+ del centro di Oslo. Secondo quanto riportato sui social, la sparatoria è avvenuta nei pressi del "London Pub", particolarmente affollato nella notte di vigilia dell'Oslo Pride. Una persona è stata arrestata nei pressi del locale. La polizia che ancora non ha rivelato la sua identità, ha annunciato di aver aperto un'indagine per terrorismo. Le autorità e i responsabili della sicurezza hanno annullato la marcia del Pride, programmata per il primo pomeriggio.