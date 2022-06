Jaguar, solo auto elettriche già nel 2025

ROMA - Con 10 anni di anticipo sul divieto di produzione di auto benzina o diesel, Jaguar venderà solo auto elettriche. Trasformare la propria gamma in full electric, già a partire dal 2025, è una rivoluzione importante. E la dice lunga sull'approccio innovativo di Jaguar che ha deciso di ridisegnare l'intera gamma e proiettarla nel futuro mantenendosi però fedele al proprio Dna. In questo solco, il gruppo Jaguar Land Rover punta a cavalcare questi cambiamenti con un portfolio di prodotti caratterizzati da un design "innovativo" e da un ecosistema completo, supportato da pioneristiche tecnologie di prossima generazione. Un esempio arriva dalla collaborazione di Jaguar Land Rover con Pramac, leader globale nel settore dell'energia, per sviluppare un'unità portatile di stoccaggio dell'energia a zero emissioni alimentata da batterie Jaguar I-Pace di seconda vita. Le applicazioni delle batterie al di fuori delle auto sono possibili perché le batterie di Jaguar Land Rover sono progettate secondo gli standard più elevati e possono quindi essere impiegate in modo sicuro in molteplici situazioni a bassa energia, una volta che la salute della batteria scende al di sotto dei severi requisiti necessari per far funzionare un veicolo elettrico. Un altro esempio di tecnologie pioneristiche di prossima generazione è anche la partnership strategica pluriennale con Nvidia, leader nell'intelligenza artificiale e nell'informatica, per sviluppare sistemi di guida automatizzata di nuova generazione, oltre a servizi ed esperienze abilitati dall'intelligenza artificiale. A partire dal 2025, tutti i nuovi veicoli Jaguar e Land Rover saranno prodotti sulla piattaforma software-defined Nvidia Drive, che offre un'ampia gamma di sicurezza attiva, sistemi di guida e parcheggio automatizzati e sistemi di assistenza alla guida. Infine, proprio per limitare ulteriormente l'impatto ambientale, il Gruppo Jaguar Land Rover sta portando avanti da anni una importante partnership con Kvadrat (azienda leader nello sviluppo di tessuti ecosostenibili, raffinati ed estremamente piacevoli al tatto), oltre all'uso estensivo di alluminio riciclato. . -foto ufficio stampa Jaguar Land Rover- ads/com 27-Giu-22 15:56