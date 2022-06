Di Maio "Chi piccona il governo paga un prezzo alle elezioni"

ROMA - "Ci sono forze politiche che vogliono picconare il governo e poi pagano un prezzo alle elezioni. Perde chi causa instabilità. Ci sono forze politiche che vogliono picconare il governo e poi pagano un prezzo alle elezioni. I cittadini hanno premiato chi sostiene lealmente il governo. Bisogna tifare per italia non contro". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando con i giornalisti fuori Montecitorio. Riguardo alla questione dei due mandat in discussione nel suo ex partito, il M5s, Di Maio ha affermato che "agli italiani non interessa nulla del dibattito sui due mandati, sono questioni interne alle forze politiche". "In questo momento, a chi paga bollette più care del 200%, o del 300% per le imprese, non gliene frega niente di quello che accade all'interno delle forze politiche - ha spiegato - Insieme per il futuro continuerà a sostenere questo governo - ha aggiunto - E' un momento critico a livello globale e l'Italia ha bisogno di essere forte. Quando si idneboliscono i governi, si indebolisce la postura dell'Italia all'estero e in questo momento la politica estera è fondamentale". - Foto Agenziafotogramma.it - . fil/red 27-Giu-22 20:04