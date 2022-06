Noleggiabili anche i Lev nel Peugeot "Click and Drive"

ROMA - "Peugeot Click and Drive" punta a rendere la mobilità ancora più facile ed accessibile, con una formula di noleggio a lungo termine che comprende l'utilizzo della vettura e tutti i servizi collegati. Oggi viene reso disponibile anche per i modelli 100% elettrici ed ibridi plug-in Peugeot, con 5 semplici passaggi, direttamente da casa e in qualunque momento. Così come il futuro della mobilità poggia su un'evoluzione delle propulsioni grazie ai modelli ibridi ed elettrici a basse emissioni, allo stesso modo l'accesso al futuro si semplifica grazie a nuove formule di utilizzo delle vetture che permettono di avvicinarsi all'auto in maniera 100% digitale. Semplicità e libertà sono le due parole chiave con cui Peugeot prosegue il proprio percorso evolutivo. La libertà di scegliere si affida alla concretezza della propulsione 100% elettrica, oppure ibrida plug-in, in affiancamento ai tradizionali motori endotermici. Allo stesso tempo non è più indispensabile possedere un'auto per entrare nella nuova dimensione "Peugeot Click and Drive" con cui la Casa del Leone elimina ogni vincolo di possesso rendendo l'esperienza cliente facile, veloce e gestibile direttamente online. Con cinque semplici passaggi, dal sito web dedicato (https://www.noleggioaprivati.it/Peugeot-clickanddrive/) si arriva a noleggiare una nuova Peugeot con un percorso interamente digitale, gestibile 24/7: tutti i giorni della settimana, a qualunque ora. Una formula che include l'utilizzo della vettura e tutti i servizi collegati: bollo, assicurazione e manutenzione. Lo scorso mese, il servizio è stato inaugurato per i modelli con motore endotermico, Diesel o benzina. Oggi questa innovativa formula si estende ai modelli con propulsione 100% elettrica e ibrida plug-in. Si possono personalizzare diversi elementi del piano: 3 diverse durate, 24, 36 o 48 mesi; 3 diverse percorrenze annuali, 10, 15 o 20 mila km ogni 12 mesi; Possibilità di anticipo zero; Scelta tra diversi colori di carrozzeria. - foto ufficio stampa Peugeot - . sat/com 28-Giu-22 15:27