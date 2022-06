Tajani "Il centro siamo noi, non servono 'centrini'"

ROMA - Se entriamo nel "Grande Centro"? "Il centro siamo noi, il centro alternativo alla sinistra, non c'è bisogno di centrini. Ci sono tanti generali senza esercito". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Nell'ipotesi del "Grande Centro" ci potrebbero essere anche la Carfagna e la Gelmini. "Sono tutti periodi ipotetici dell'irrealtà - ha detto a Rai Radio1 Tajani - non ci sono evidenze che Carfagna e Gelmini vadano via da Fi". - foto agenziafotogramma.it - . mgg/com 28-Giu-22 17:15