Pierino Di Silverio nuovo segretario nazionale Anaao Assomed

ROMA - Il 25° Congresso Nazionale Anaao Assomed che si è concluso oggi a Napoli ha eletto Pierino Di Silverio Segretario Nazionale per il quadriennio 2022-2026. 44 anni, Dirigente Medico lavora nell'Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli e ha ricoperto la carica di Responsabile Nazionale del Settore Anaao Giovani nell'ultimo mandato. Succede a Carlo Palermo, che è stato eletto Presidente dell'Associazione, e nelle prime dichiarazioni ha confermato il suo impegno in un progetto politico "delle inclusioni" che mira a far diventare la Professione Medica concretamente attrattiva, soprattutto per i giovani. "Sono fiero della fiducia", afferma emozionato. "Il mondo sanitario in cui operiamo è un mondo alla ricerca dell'identità. Violenze, denigrazioni professionali, mortificazioni professionali ed economiche, destrutturazione del ruolo medico sono tutte criticità che devono essere superate perché i Medici e i dirigenti sanitari hanno in mano il dono più prezioso: la salute delle persone". Ci impegneremo da subito - conclude Di Silverio - affinchè il Contratto possa avere un nuovo paradigma e risponda alla necessità di riscrivere le norme e le regole. "Da oggi la nostra priorità sarà quella di creare le condizioni per fare per far rimanere i Medici e Sanitari all'interno del Servizio Sanitario Nazionale". Ecco la squadra che guiderà per i prossimi quattro anni: Presidente Nazionale Carlo Palermo, Vice Presidente Nazionale Giulio Liberatore, Esecutivo Nazionale Flavio Civitelli - Vice Segretario Vicario Domenico Iscaro - Responsabile Dipartimento Amministrativo Adriano Benazzato - Responsabile Dipartimento Organizzativo Giosafatte Pallotta Filippo Larussa Simona Bonaccorso Elena Silvagni Manuel Stramignoni Anna Tomezzoli Fabiana Faiella Giammaria Liuzzi - Responsabile Anaao Giovani Alberto Spanò - Responsabile Dirigenza Sanitaria. . - foto Ufficio Stampa Anaao Assomed - fag/com 29-Giu-22 14:22