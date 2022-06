Citroen presenta nuova C4 X anche in versione elettrica

ROMA - Citroen svela la nuova C4 X e la ë-C4 X elettrica, caratterizzate da un design unico ed elegante pensato per i clienti alla ricerca di un'alternativa attraente alle offerte di berline due volumi e dei Suv nel mercato delle vetture di media dimensione. Con il suo propulsore da 100 kW e un'autonomia fino a 360 km nel ciclo Wltp, Nuova ë-C4 X sarà l'unica vettura completamente elettrica a offrire questa combinazione di design, comfort e spaziosità tipica del mercato tradizionale delle vetture medie. Con 136 CV e 260 Nm di coppia immediatamente disponibile un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi in modalità Sport e una velocità massima di 150 km/h. La batteria da 50 kWh è agli ioni di Litio ad alta tensione da 400 V. Il sistema di frenata rigenerativa consente al conducente di ricaricare parzialmente la batteria e di aumentare l'autonomia durante la guida amplificando la decelerazione dell'auto senza premere il pedale del freno, recuperando l'energia che altrimenti andrebbe persa. Sono disponibili tre modalità di guida: Eco, Normal o Sport, attivabili tramite il selettore di modalità sulla console centrale. Grazie all'ampio bagagliaio da 510 litri, sarà la compagna ideale per gli spostamenti quotidiani in città, ad esempio per gli autisti professionisti o le società di noleggio privato. I clienti che prediligono una motorizzazione termica efficiente, nei mercati internazionali e in alcuni Paesi europei, potranno scegliere fino a tre combinazioni di motore e trasmissione Citroen PureTech 3 cilindri turbocompresso a iniezione diretta benzina: PureTech 100 Stop & Start Euro 6.4, con cambio manuale a 6 rapporti; PureTech 130 Stop & Start Euro 6.4, con cambio automatico EAT8; PureTech 130 Euro 6.1, con cambio automatico EAT8 esclusivamente per il Medio Oriente, l'Africa e i mercati internazionali. In aggiunta, in alcuni mercati, Nuova C4 X sarà disponibile anche il più recente ed efficiente motore turbodiesel Citroen BlueHDi 130 Stop & Start Euro 6.4, abbinato al cambio automatico EAT8. I nuovi modelli saranno prodotti esclusivamente in Europa per tutti i mercati presso lo stabilimento Stellantis di Villaverde (vicino a Madrid, Spagna) e le vendite inizieranno gradualmente a partire dall'autunno 2022. Con una lunghezza di 4.600 mm, Nuove ë-C4 X e C4 X si inseriscono perfettamente nella gamma Citroen posizionandosi tra la C4 due volumi, lunga 4.360 mm, e Nuova C5 X, lunga 4.800 mm. Il passo di 2,67 m è identico a quello di Citroen C4 due volumi. Vista lateralmente, la dinamica linea del tetto si sviluppa con fluidità dalla parte superiore del parabrezza fino al pannello superiore del portellone posteriore per creare una silhouette di tipo Fastback, decisamente affusolata e aerodinamica mentre lo sbalzo posteriore nasconde abilmente la lunghezza necessaria per includere l'ampio bagagliaio da 510 litri. Il frontale presenta la caratteristica identità stilistica di Citroen dal design deciso e distintivo, dalle linee arrotondate. Il cofano alto e orizzontale è caratterizzato da alcune parti rientranti concave e i caratteristici chevron cromati si estendono su tutta la larghezza della carrozzeria prolungandosi fino ai gruppi ottici, disposti su due livelli, con tecnologia di illuminazione Citroen LED Vision che rafforza il DNA high-tech della vettura e garantisce la massima visibilità. All'interno di Nuove Citroen ë-C4 X e C4 X, il conducente e i passeggeri godranno di una sensazione di serenità, comfort e spazio senza pari grazie all'esperienza Advanced Comfort di Citroen. Invisibile al conducente e ai passeggeri, ma indispensabile per il comfort di guida degli occupanti di Nuove ë-C4 X e C4 X, l'innovativo ed esclusivo sistema di sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions. Il sistema utilizza due fine corsa idraulici, uno per l'estensione e l'altro per la compressione, che lavorano in combinazione con l'ammortizzatore e la molla, al posto dei tradizionali fine corsa meccanici. . -foto ufficio stampa Citroen- ads/com 29-Giu-22 16:11