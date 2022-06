Arriva "Bugatti", il primo singolo in spagnolo di Aida Yespica

MILANO - Debutta Bugatti, con uscita contemporanea su tutte le principali piattaforme digitali e distribuito da Ada Music Italy il primo singolo cantato da Aida Yespica, la nota ex modella, show girl di origine venezuelana. Bugatti, primo singolo di Aida Yespica, irrompe nel panorama musicale italiano e si candida di diritto tra i tormentoni dell'estate 2022. Il brano prodotto in Miami style da Max Calo (nominato agli Grammy Awards) e scritto da Fridah è una melodia Reggaeton con testo in spagnolo che strizza l'occhio alla musica Pop. Caratterizzato da sonorità tipicamente latine ma con influssi di musica elettronica, il brano ha intensità sonore coinvolgenti e delicate che richiamano alla mente dell'ascoltatore l'atmosfera unica di Miami con le sue palme cullate dal vento le strade larghe e auto sfreccianti. E' la storia di due amici di genere indefinito che vogliono vivere la notte di Miami senza limiti alla guida della loro auto e a forza di incrociare gli sguardi e sfiorarsi, scoprono di essere in realtà più che amici ma guidati da un ardente desiderio l'uno per l'altro. La voce di Aida è dolce e delicata, infatti la show girl ha frequentato nei mesi prima del lancio un corso intensivo di canto per prepararsi al grande debutto. "E' un sogno che si avvera - ha dichiarato Aida Yespica - io ho sempre amato cantare, ma non avevo mai pensato di riuscire a farlo in modo professionale fino ad arrivare a incidere una mia canzone. E' il regalo più bello che mi potessi fare per i miei primi 40 anni, un emozione incredibile. Ringrazio infatti tutte le persone che mi hanno supportato da Mariana Vatamanu, il mio manager Daniele Tiveron a Max Calo e naturalmente Fridah che è un artista incredibile". - foto ufficio stampa Aida Yespica - . sat/com 29-Giu-22 17:08