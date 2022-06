Renault rinnova gamma veicoli commerciali 100% elettrici

ROMA - Con Nuovo Kangoo Van E-Tech Electric e Nuovo Master E-Tech Electric 52 kWh, Renault rinnova la sua gamma di veicoli commerciali elettrici. Nuovo Kangoo Van E-Tech Electric conserva tutte le qualità della versione termica. La batteria, situata sotto il pianale del veicolo, non influisce sul volume utile della zona di carico che offre fino a 3,9 metri cubi di volume nella versione L1 (4,9 m3 nella versione L2, che sarà disponibile in un secondo momento), 600 kg di carico utile (800 kg per la versione L22) e 1.500 kg di capacità di traino. Lo stesso discorso vale anche per l'ingegnoso ed esclusivo sistema "Open Sesame by Renault" che offre la miglior apertura laterale del mercato con 1,45 metri, l'innovativo portapacchi interno a scomparsa Easy Inside Rack, la configurazione con 3 sedili anteriori e schienale centrale ribaltabile, per creare un ufficio mobile, e i circa 60 litri di vani portaoggetti disponibili nella cabina, tra cui il cassetto portaoggetti Renault Easy Life. Grazie alla nuova batteria agli ioni di litio dotata di una capacità di 45 kWh utilizzabili al 100%, composta da 8 moduli indipendenti e facilmente riparabili, Nuovo Kangoo Van E-Tech Electric offre un'autonomia fino a 300 km in ciclo misto WLTP. Nuovo Kangoo Van E-Tech Electric è dotato di un motore da 90 kW (120 CV). La coppia di 245 Nm, immediatamente disponibile, garantisce una guida fluida e confortevole in ogni circostanza. L'ECO mode, che limita la potenza e la velocità massima del veicolo, ottimizza l'autonomia. Nuovo Kangoo Van E-Tech Electric sarà ordinabile da luglio solo in versione L1, a partire da 30.100 euro (Iva esclusa). In arrivo nel corso del 2022, Nuovo Master Van E-Tech Electric 52 kWh, il grande furgone elettrico di Renault, sarà dotato di una nuova batteria da 52 kWh che ne aumenterà considerevolmente il raggio d'azione e le possibilità di utilizzo, grazie a un'autonomia di oltre 200 km in ciclo misto WLTP. Proprio come su Nuovo Kangoo Van E-Tech Electric, la frenata idraulica classica sarà completata da un sistema di frenata rigenerativa adattiva (ARBS - Adaptative Regenerative Brake System), che ottimizza il recupero energetico in fase di frenata. L'ECO Mode, che limita la potenza del veicolo, e i pneumatici specifici a bassa resistenza, garantiranno la massima autonomia ed un comfort di guida ottimale. Per ricaricare la batteria, saranno disponibili 2 caricatori di bordo. Nuovo Master E-Tech Electric 52kWh è dotato di motore elettrico ad alta efficienza energetica con una potenza di 57 kW (equivalente a 76 cv). Con questo motore, può circolare con grande flessibilità in ambiente urbano e periurbano. Sarà proposto in 13 versioni, con 3 lunghezze e 2 altezze. Le 4 versioni furgone offrono un volume utile che va da 8 a 15 metri cubi. Le 2 versioni telaio /pianale cabinato, disponibili nelle lunghezze L2 ed L3, costituiscono le basi ideali per gli allestimenti a pianale, cassone (fisso o ribaltabile) e gran volume per trasportare fino a 20 metri cubi. . - foto ufficio stampa Renault - ads/com 30-Giu-22 16:48