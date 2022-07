Turismo, Garavaglia "A fine anno raggiungeremo i numeri pre-pandemia"

SORRENTO (NAPOLI) - "In tante realtà abbiamo già oggi raggiunto i numeri del 2019 che è stato l'anno boom del turismo in Italia. Per cui è credibile che a fine anno raggiungeremo i numeri del 2019, se non di più". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a margine del Global Youth Tourism Summit, a Sorrento. "Il nostro obiettivo - ha aggiunto il ministro - è stabilizzare questo risultato, anzi crescere ulteriormente nei prossimi anni, però per farlo ci dobbiamo organizzare e i suggerimenti che ci danno questi ragazzi che partecipano al Summit sono fondamentali". Il settore deve però fare i conti con la carenza del personale. "Ci sono ristoranti che sono aperti solo la sera o solo a mezzogiorno perché non riescono a garantire il servizio, è oggettivamente un dramma - ha spiegato Garavaglia -. Bisognerà analizzare bene perché non c'è questo incrocio tra domanda e offerta, perché se hai il 9% di disoccupazione e ti mancano 350mila persone solo nel turismo, è evidente che qualcosa non quadra. Serve organizzarci nel breve, medio e lungo termine, perché l'anno venturo non possiamo trovarci in questa stessa situazione". - foto agenziafotogramma.it - . xh6/sat/red 01-Lug-22 12:36