Governo, Romeo "La Lega è leale ma pretende risposte"

ROMA - "Da un anno e mezzo siamo sempre stati leali con il governo, tutti i provvedimenti li abbiamo sempre votati. Magari in qualche caso questo ha significato pagare anche un prezzo elettorale. In questo momento la Lega e tutto il gruppo vuole e pretende che il Governo dia delle risposte su temi importanti e prioritari". Così il capogruppo della Lega a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, al termine dell'incontro tra i senatori del Carroccio e il segretario Matteo Salvini. "Noi vogliamo risposte concrete per quel tessuto economico e sociale che ha pagato più di tutti. Vediamo M5S e Pd proporre temi divisivi - ha aggiunto -, il M5S sta creando problemi non da poco e sta bloccando tutto. Noi siamo responsabili ma non siamo fessi. Noi abbiamo fatto delle richieste molto esplicite, sulla base di quello che il governo farà noi faremo delle valutazioni insieme, le farà anche la base della Lega". 05-Lug-22