Nadal si ritira da Wimbledon "Non posso rischiare"

LONDRA (INGHILTERRA) - Rafael Nadal ha provato a stringere i denti e ad allenarsi, ma a fine giornata ha alzato bandiera bianca. "Non posso rischiare e restare fermo per qualche mese. Ci ho pensato tutto il giorno: mi ritiro. Questa è la mia decisione, presa per la mia salute, e ovviamente sono triste". In una rapida conferenza stampa, il 36enne campione spagnolo ha annunciato così la sua decisione, obbligata, di abbandonare l'erba londinese. Lo strappo di sette millimetri agli addominali, regalo poco gradito della sfida di ieri contro l'americano Taylor Fritz, gli impedirebbe di fare il suo solito tennis e dunque di essere competitivo contro un giocatore in forma come Nick Kyrgios, che si ritrova così in finale senza scendere in campo. Championships sotto shock, dunque, per un epilogo che sembrava essere evitato, anche se dalla mattina si era sparsa la voce su un possibile ritiro del campione maiorchino, alimentate anche della sue parole di ieri. "Sarò fuori 3-4 settimane, questo è il periodo per questi infortuni - ha proseguito Nadal - Posso continuare a giocare, ma non ora. Penso che tra una settimana potrò riprendere ad allenarmi, non al servizio ma a fondo campo. Poi proverò a rispettare il calendario che avevo in mente". Il maiorchino anche ha svelato di soffrire del problema agli addominali già da una settimana e di essere stato orgoglioso di aver concluso ieri il match con Fritz, nonostante le indicazioni del padre, che gli ha suggerito il ritiro. "Ieri ho fatto la cosa giusta e volevo finire la partita con una vittoria, ma ora devo fare tutto ciò di cui ho bisogno per preservare la mia salute. Il Grande Slam? Non ci ho mai pensato, io gioco solo per essere felice. La vittoria in Australia è stata bella, venivo da un periodo di infortuni, al Roland Garros è stato impegnativo mentalmente ma poi sembrava andare meglio". Con il ritiro di Nadal, dunque, Kyrgios approda all'ultimo atto. L'altro finalista verrà fuori dal match che metterà contro il favorito e campione in carica Novak Djokovic al beniamino di casa Cameron Norrie. - foto Image - . mc/red 07-Lug-22 20:53