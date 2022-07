Volvo Trucks presenta percorso verso zero emissioni e incidenti

ROMA - Volvo Trucks dimostrerà la sua forte posizione nel settore della mobilità elettrica all'IAA Transportation, la più importante fiera mondiale per la mobilità, i trasporti e la logistica. Nell'occasione, l'azienda presenterà nuove soluzioni di sicurezza e le più recenti tecnologie per la decarbonizzazione dei trasporti. Il tema generale di Volvo Trucks all'IAA Transportation for Commercial Vehicles, in programma ad Hannover dal 20 al 25 settembre 2022, sarà "Towards Zero": zero emissioni e zero incidenti. Volvo Trucks esporrà la sua gamma di camion elettrici - la più vasta nel settore - con tre modelli per applicazioni pesanti e due per impieghi medi, per i quali sono già iniziati gli ordini in Europa. L'azienda proporrà inoltre un'offerta di servizi per i camion elettrici, tra cui la pianificazione dei percorsi e dell'autonomia, soluzioni di ricarica e programmi di finanziamento. In più, Volvo presenterà soluzioni di trasmissione che permetteranno ai trasportatori di ottenere progressi concreti nel loro percorso verso le emissioni zero. "Insieme ai nostri committenti, e ai loro clienti, stiamo percorrendo un cammino verso le emissioni zero. Non vediamo l'ora di presentare i nostri fantastici camion e servizi, che consentiranno ai trasportatori di ridurre l'impatto di CO2 senza rinunciare alla competitività della propria azienda. Qualunque sia la trasmissione - elettrica, benzina o diesel - offriamo soluzioni in grado di aumentare l'efficienza energetica e di ridurre l'impronta climatica", dichiara Roger Alm, presidente di Volvo Trucks. Nel settore della sicurezza, Volvo Trucks introdurrà tra l'altro un nuovo sistema di sicurezza per aiutare a proteggere pedoni e ciclisti. Il sistema prevede il posizionamento di un doppio sensore su entrambi i lati del veicolo e l'utilizzo di funzionalità supportate da telecamera. . -foto ufficio stampa Volvo Trucks Italia- ads/com 08-Lug-22 15:42