Vaccino, Sileri "Presto sarà abbassata età per quarta dose"

ROMA - "Non dobbiamo allarmarci, ma dobbiamo tenere alta la guardia: mascherine dove c'è assembramento e vaccinazione. Arriveremo a un picco e poi ad una discesa come le altre ondate". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Tg2 Post. "Sebbene la pressione sulle strutture ospedaliere non è pesante, sono più preoccupato dei contagi tra i sanitari, che tolgono personale. Per il resto la situazione è sotto controllo", ha aggiunto. Riguardo al vaccino, ha spiegato, "molto presto verrà abbassata l'età per chi dovrà vaccinarsi con la quarta dose. I nostri vaccini funzionano molto bene e con una quarta dose si evita la malattia severa del 99 per cento. Il numero di vaccinati con tre dosi è molto alto, siamo intorno ai tre quarti dei beneficiari, il problema riguarda le quarte dosi che è troppo basso", ha aggiunto. 08-Lug-22