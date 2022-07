Auto investe due 15enni durante la Notte Bianca: uno muore, illeso l'amico

URAGO D'OGLIO - Un ragazzino di 15 anni è morto nella notte dopo essere stato investito da un'auto a Urago d'Oglio, nel Bresciano. La vittima era con un amico, anche lui investito, ma rimasto illeso. I due giovani stavano tornado a casa a piedi dopo aver trascorso la serata alla Notte Bianca del paese in provincia di Brescia. Alla guida dell'auto c'era un 23enne di Urago che ha raccontato di aver visto solo all'ultimo i due ragazzini e di non essere riuscito ad evitarli.

Gravissimi i traumi riportati dal 15enne, soccorso sul posto dal personale di un'ambulanza, un'automedica e dall'eliambulanza. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, il suo cuore ha cessato di battere. Solo ferite lievi per il coetaneo di Castelcovati. I rilievi per capire cosa sia successo sono stati effettuati dai carabinieri di Castrezzato e da quelli di Palazzolo sull'Oglio. La Procura di Brescia aprirà un fascicolo per omicidio stradale. (Today.it)