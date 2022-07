Covid, 79.920 nuovi casi e 44 morti nelle ultime 24 ore

ROMA - Sono 79.920 i nuovi positivi in Italia, su un totale di 303.848 tamponi effettuati, tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull'emergenza Covid. Sono 44 le persone decedute, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 169.106. I ricoverati con sintomi sono 9.044 (80 in più di ieri), dei quali 350 in terapia intensiva (6 in più rispetto a ieri). - Foto Agenziafotogramma.it - . fil/com 10-Lug-22 16:22