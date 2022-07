Patuanelli "Troppa foga comunicativa, affrontare i problemi del Paese"

ROMA - "Come affrontiamo questo momento? Oggi abbiamo un confronto con le parti sociali che deve mettere in campo le risposte, dobbiamo stare vicino alle famiglie, alle imprese". Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, all'assemblea nazionale di Confagricoltura. Patuanelli ha parlato di "teatrino" riferendosi a ciò che sta succedendo in questi giorni tra i palazzi della politica: "Stiamo assistendo ad una sorta di foga comunicativa su ciò che succede al Senato, mi interessa molto di più il dibattito sul salario minimo, su come si affrontano i problemi delle famiglie e imprese", ha aggiunto. - foto agenziafotogramma.it - . xc3/sat/red 12-Lug-22 11:12