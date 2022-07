Di Maio "M5s genera instabilità, dica se sono dentro o fuori"

ROMA - "Imprese, famiglie, lavoratori e pensionati hanno bisogno di risposte e come Paese abbiamo bisogno di stabilità perché dobbiamo portare a casa dei provvedimenti. Invece ci troviamo nell'ennesima fibrillazione di governo nella quale c'è una forza politica che sta generando instabilità, il M5S, e che sta mettendo a repentaglio degli obiettivi che dobbiamo raggiungere". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Il teatrino della politica non serve a nulla - ha aggiunto - sta solo allontanando i cittadini dalle istituzioni. Io sono contento che all'interno del M5S ci siano tanti parlamentari che non condividono la linea di far cadere il governo e mandare il Paese in esercizio provvisorio. Non si può assolutamente agire da irresponsabili in un momento come questo. Ci dicano se sono dentro o fuori". - Foto Agenziafotogramma.it - . xb1/fil/red 12-Lug-22 17:23