Cort Nielsen vince la 10^ tappa al Tour, Pogacar resta leader

MEGEVE (FRANCIA) - Magnus Cort Nielsen ha vinto la decima tappa del Tour de France 2022, la Morzine Les Portes du Soleil-Megève di 148,5 chilometri. Il corridore danese della EF Education-Easy Post si impone con un colpo di reni finale su Nick Schultz (BikeExchange-Jayco) dopo 3h18'50". Completa il podio Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious), mentre la maglia gialla resta sulle spalle di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che, con la volata finale in gruppo, nega il sogno del primato al tedesco Lennard Kamna. Da segnalare l'interruzione della corsa a circa 35 km dall'arrivo per un gruppetto di manifestanti. Domani si torna in strada per la undicesima tappa, la Albertville-Col du Granon Serre Chevalier di 152 chilometri con arrivo in salita dopo il Col du Galibier. - foto LivePhotoSport - . spf/gm/red 12-Lug-22 17:41