Vingegaard vince 11^ tappa al Tour ed è nuova maglia gialla

COL DU GRANON (FRANCIA) - Jonas Vingegaard ha vinto l'undicesima tappa del Tour de France 2022, la Albertville-Col du Granon Serre Chevalier di 152 chilometri con arrivo in salita dopo il Col du Galibier. Il corridore danese della Jumbo-Visma è autore di un'azione sensazionale a qualche chilometro dal traguardo, precedendo il colombiano Nairo Quintana (Team Arkéa-Samsic) e il francese Romain Bardet (Team DSM). La maglia gialla scivola via dalle spalle di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che accusa la salita finale e prende oltre tre minuti dallo stesso Vingegaard, che è il nuovo leader della generale. Da segnalare il ritiro di lusso da parte di Mathieu van der Poel: l'olandese è andato in fuga all'inizio della frazione con Wout van Aert, prima di essere raggiunto e dare forfait. Domani si torna in strada per la dodicesima tappa, la Briancon-Alpe d'Huez di 165.5 chilometri. - foto LivePhotoSport - . spf/mc/gm/red 13-Lug-22 17:10