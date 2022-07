Acqua Lete main sponsor del Giffoni Film Festival 2022

ROMA - Acqua Lete è Main Sponsor del Giffoni Film Festival 2022, la più importante kermesse cinematografica dedicata alle giovani generazioni. Dal 21 al 30 luglio i giffoners, in compagnia di Acqua Lete, vivranno un'esperienza unica, ricca di momenti formativi ed emozionanti. Acqua Lete rinnova il sodalizio con Giffoni e nell'edizione 2022 consolida la sua presenza con una serie di appuntamenti con lo sport all'interno del programma del più importante festival del cinema dedicato ai giovani. "L'inserimento al Giffoni 2022 del modulo Lete dedicato allo sport, area di posizionamento strategico di Lete in virtu' delle sue caratteristiche funzionali - afferma Gabriella Cuzzone, direttore marketing di Acqua Lete - ha l'obiettivo di arricchire il programma esperienziale dedicato ai giffoners per stimolare la loro crescita in tutte le dimensioni della loro vita da quella culturale a quella sociale e del benessere fisico e psicologico". "Il cinema ha raccontato lo sport attraverso pellicole di successo rimaste nella storia e in questa edizione i giffoners, grazie ad Acqua Lete, avranno la possibilità di associare le emozioni vissute con la visione di quelle pellicole a quella di immergersi nel mondo dello sport con la guida esperta e coinvolgente dei maestri delle federazioni sportive di cui siamo partners - conclude Cuzzone - e la testimonianza dei campioni che hanno fatto dello sport la loro ragione di vita". "Si rinnova questa importante partnership consolidata da anni - le parole dell'ideatore e fondatore di Giffoni Claudio Gubitosi -. Da 52 anni, Giffoni promuove per i più giovani l'amore e la passione per la cultura, per l'arte, per l'immaginazione, per la bellezza. A questo si lega lo stile di vita sano di cui Acqua Lete da sempre è portavoce, legandosi a doppio filo in questa edizione del Festival con le emozioni e i valori dello sport". Il format "Lete porta lo Sport al Giffoni" creato da Acqua Lete in collaborazione con FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) FIS (Federazione Italiana Scherma) e FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) permetterà ai giffoners, nell'arco di cinque date, di assistere ad esibizioni di atleti delle varie discipline e di avvicinarsi alle stesse con la guida di maestri federali. Il programma sarà poi arricchito dalla presenza al Giffoni della Coppa Europea vinta nel 2021 dalla Nazionale Italiana di Calcio e dall'intervento di un campione del mondo 1982 che, a quarant'anni dalla storica vittoria in terra spagnola, si confronterà con i giffoners sul significato dell'essere campioni nella vita e nello sport. - foto ufficio stampa Acqua Lete - . fsc/com 14-Lug-22 11:17