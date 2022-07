Urtato in strada dai cinghiali cade a terra, anziano in ospedale

GENOVA - Un uomo di 75 anni è stato urtato da alcuni cinghiali in una stradina di Bolzaneto, sulle alture di Genova. L’anziano è caduto, riportando alcuni traumi e un forte spavento ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale genovese di Villa Scassi. I cinghiali stanno comparendo sempre più spesso in città e sulle spiagge. La scorsa settimana una donna ha denunciato di esser stata morsa a un braccio da un cinghiale in spiaggia a Genova Sturla. La presenza dei cinghiali nelle zone urbane ha portato Regione Liguria a pensare a un piano di contenimento che potrebbe prevedere un programma di abbattimenti straordinari a prescindere da quelli previsti per contrastare la diffusione della peste suina.