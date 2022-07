Bosch, sicurezza sulle due ruote,incontri e prove di guida per ducatisti

MILANO - Bosch sarà tra i protagonisti del World Ducati Week, il più grande raduno di Ducati al mondo in programma dal 22 al 24 luglio presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Talk, tavole rotonde ed esperienze di guida in moto: in collaborazione con Ducati Riding Academy e i corsi di guida Ducati Riding Experience (DRE), Bosch darà spazio ad approfondimenti e confronti tecnici sul tema della sicurezza per i motociclisti, con focus sulla propria tecnologia a bordo degli ultimi modelli Ducati. Durante i talk Ducati intitolati "Bosch presenta: Il radar della Multistrada V4 - Come combinare lo spirito Ducati con la tecnologia radar", previsti nel corso delle tre giornate, Bosch approfondirà i componenti a bordo della nuova Ducati Multistrada e, in particolare, le caratteristiche del radar fornito dalla multinazionale tedesca, alla base dei sistemi avanzati di assistenza alla guida per il motociclista. In altre sessioni tecniche intitolate "Bosch presenta: In sella 200 giorni l'anno - Approfondimenti con gli ingegneri Bosch dell'ABS a bordo di Ducati", gli esperti Bosch, insieme a un collaudatore Ducati, spiegheranno le caratteristiche e i vantaggi di ABS (Antilock Braking System) e MSC (Motorcycle Stability Control). Introdotto da Bosch nel 2013, l'MSC aumenta la sicurezza dei motociclisti assistendoli nelle situazioni critiche di inclinazione e regolando la frenata in curva, grazie a un intervento immediato. In questo modo, è possibile migliorare sia la stabilità che le prestazioni di frenata, per una guida più sicura. Bosch rinnova, inoltre, la sua presenza nell'ambito dei corsi di guida Ducati Riding Experience (DRE). Durante il DRE Adventure, il corso dedicato alla guida in pista e off-road, i partecipanti avranno la possibilità di testare l'efficacia dei componenti e dei sistemi Bosch in situazioni di guida differenti, ma anche di apprendere nozioni tecniche che potranno poi essere approfondite con gli esperti Bosch. Inoltre, durante le tre giornate saranno previsti numerosi momenti dedicati ai test ride in pista della gamma Ducati e Scrambler. foto: ufficio stampa Bosch Italia . tvi/com 18-Lug-22 12:20