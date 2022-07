Haleon diventa una società indipendente, completata separazione da GSK

MILANO - Oggi Haleon, un'azienda interamente dedicata alla salute quotidiana nata con l'obiettivo di soddisfare il crescente bisogno di salute delle persone, diventa una società indipendente, completando la propria separazione da GSK. Le contrattazioni sono iniziate oggi alla Borsa di Londra (LSE) con Brian McNamara, CEO di Haleon, che ha condotto la cerimonia di apertura del mercato, e seguiranno alla Borsa di New York mercoledì 20 luglio 2022 con un evento analogo. Haleon dispone di un eccezionale portafoglio prodotti di livello mondiale, tra cui Sensodyne, Voltaren, Parodontax e Multicentrum, e continuerà a sviluppare brand leader di categoria in grado di assicurare una migliore salute quotidiana concentrandosi al contempo sull'innovazione futura dell'intero portafoglio. A fronte di un'attenzione sempre crescente per la salute e il benessere delle persone, del progressivo invecchiamento della popolazione mondiale, dell'emergere di una classe media nelle economie in forte crescita, della crescente importanza del Selfcare derivante da una maggiore pressione sui sistemi sanitari pubblici e dei numerosi bisogni non soddisfatti delle persone, Haleon nasce in un momento in cui il mercato del Consumer Healthcare è destinato a espandersi (si stima un tasso del 3-4% all'anno nel medio termine). L'azienda prevede una crescita organica annua a medio termine dei ricavi del 4-6%. Nonostante i numerosi passi avanti nel campo medico e scientifico, nella gestione dei dati e i progressi della tecnologia, nel mondo per molte persone la possibilità di avere accesso a una migliore salute quotidiana è ancora lontana. Haleon si propone, quindi, di cambiare questa situazione attraverso un duplice approccio: lavorando a livello globale per rimuovere gli ostacoli e rendere la salute quotidiana più accessibile e inclusiva e puntando a mettere, entro il 2025, 50 milioni di persone all'anno in condizioni più favorevoli per soddisfare i loro bisogni di salute. Il vantaggio competitivo di Haleon risiede nella capacità di combinare nei suoi prodotti una profonda comprensione dei bisogni delle persone con l'affidabilità della scienza. Inoltre, Haleon si distingue per le sue competenze in ambito di ricerca scientifica, sviluppate nel corso degli anni, per la comprensione avanzata dei comportamenti umani in materia di salute, per le sue forti capacità innovative nella creazione di marchi, nell'innovazione e nel commercio digitale, e per il suo potente route-to-market. I prodotti Haleon offrono ormai da decenni soluzioni efficaci in grado di migliorare la qualità della vita di milioni di persone in tutto il mondo. Inoltre, sono considerati affidabili, riconosciuti e raccomandati dai professionisti sanitari nei diversi mercati. Brian McNamara, Chief Executive Officer di Haleon, ha dichiarato: "Stiamo vivendo un traguardo molto importante per Haleon. Guidati da un obiettivo ben chiaro e con un portafoglio di prodotti leader a livello mondiale - che le persone conoscono e di cui si fidano -, siamo determinati ad aiutare le persone a soddisfare i loro bisogni e a rendere una migliore salute quotidiana più accessibile, più inclusiva e più sostenibile". "La salute delle persone non è mai stata così importante come oggi e sono lieto che Haleon, come azienda indipendente, sia pronta a realizzare le nostre ambizioni. Il traguardo raggiunto oggi è frutto del grande impegno, della capacità di pianificare e della collaborazione dei nostri colleghi in tutto il mondo". Giuseppe Abbadessa, General Manager Southern Europe (Italia, Spagna Portogallo) di Haleon, ha dichiarato: "Negli ultimi due anni di grandi trasformazioni, l'Europa, specialmente quella mediterranea, ha mostrato resilienza e un grande potenziale di crescita che si esprime liberando i talenti, puntando sull'innovazione tecnologica e sostenendo il coraggio delle imprese che presentano nuove proposte per vincere le sfide del futuro. Credo che Haleon sia pronta a rispondere in modo concreto a questa sollecitazione con una chiara visione: partendo dalla solidità del nostro business, ulteriormente consolidato nell'ultimo anno in Italia, Spagna e Portogallo, oggi abbiamo fatto solo il primo passo per creare un'azienda in grado di crescere in maniera duratura - per i nostri colleghi e gli azionisti - e capace di creare le condizioni per offrire una migliore salute quotidiana ai consumatori". In Italia, Haleon è presente con la sede commerciale di Baranzate e con lo stabilimento di Aprilia (LT) che impiega 650 persone e vanta una capacità produttiva annuale di oltre 100 milioni di confezioni di prodotti. Fondato nel 1958, è specializzato nella produzione e confezionamento sia di prodotti da banco per la gestione del dolore, sia di integratori alimentari in forme solide e semi solide: compresse (sia semplici che rivestite), capsule e granuli, gel. Il confezionamento è in blister, flaconi, tubi e bustine. Lo Stabilimento è certificato ISO 54001 per la Safety, mentre per l'Ambiente è certificato ISO 14001 e EMAS. Haleon, nome dell'azienda ufficializzato a febbraio 2022, si ispira alla fusione delle parole "Hale", antica parola inglese che significa "in buona salute" e Leon, termine associato alla parola "forza". Lo slogan dell'azienda "For Health. With Humanity", inoltre, evidenzia l'essenza e lo scopo di Haleon ed è stato creato e sviluppato con il contributo dei dipendenti. Insieme al logo, apparirà infatti anche lo slogan, che racchiude l'obiettivo dell'azienda stessa.