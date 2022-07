Lexus premia l'eccellenza dei suoi concessionari con i Kiwami Awards

ROMA - Lexus ha premiato i 10 migliori concessionari Europei nei suoi Kiwami Awards 2022, riconoscendo l'eccellenza a tutto tondo raggiunta nella Lexus Experience. Il premio, arrivato alla sua sesta edizione, prende il nome dalla parola giapponese "Kiwami" che significa "Perfezione" e viene attribuito ai concessionari che si sono dimostrati i più capaci nel riflettere sui clienti il distintivo spirito di ospitalità Lexus - Omotenashi -rappresentato dall'attitudine nel superare le aspettative dei clienti dando vita ad esperienze memorabili. La digitalizzazione in tutti i settori del retail, accelerata dalla pandemia Covid, sta cambiando i metodi e gli approcci di comunicazione utilizzati per accompagnare i clienti nella loro esperienza di acquisto. L'obiettivo di Lexus rimane quello di fornire consulenza e praticità con un tocco umano attraverso una Lexus Experience senza soluzione di continuità, sia in concessionaria che da remoto. I titolari delle concessionarie vincitrici hanno ritirato i Kiwami Awards durante una cerimonia che ha avuto luogo a Madrid, come parte di un esclusivo week-end che ha permesso ai vincitori di guidare i nuovi RZ e RX e scoprire il BEV Sport Concept da poco presentato al Goodwood Festival of Speed nel Regno Unito. Nel viaggio premio europeo hanno partecipato anche le concessionarie che nel corso degli ultimi anni si sono distinte per gli ottimi risultati nella Lexus Customer Experience. In questa occasione per l'Italia il concessionario Giuriatti - Lexus Padova, nella persona di Riccardo Pitteo, è stato premiato per avere conseguito il premio Kiwami per tre anni consecutivi dal 2019 al 2021, insieme a Lexus Sabadell (Spagna) e Lexus Tbilisi (Georgia). "Prendersi cura del cliente attraverso un'esperienza che è allo stesso tempo personale e sorprendente è al centro del marchio Lexus, e questi premi lo dimostrano", ha commentato Pascal Ruch, Vice President TME responsabile di Lexus Europe. In Italia il concessionario Rivauto - Lexus Como si è aggiudicato il premio Kiwami 2022 distinguendosi per aver raggiunto elevate performance nella gestione dei nuovi clienti e nell'ottima interpretazione dei valori della Lexus Experience anche in questo secondo anno di pandemia riuscendo a garantire elevati standard di sicurezza. "Siamo orgogliosi dell'eccellente risultato raggiunto per la terza volta dal concessionario Rivauto - ha commentato Maurizio Perinetti Direttore di Lexus Italia - A Tarcisio Riva e a tutto il suo team va il nostro riconoscimento e apprezzamento per aver interpretato sempre ai massimi livelli i valori di eccellenza, qualità e ospitalità peculiari del nostro brand". L'anno scorso, Lexus si è classificata di nuovo come marchio numero 1 nel servizio clienti auto nuove e post-vendita. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia . tvi/com 18-Lug-22 14:23