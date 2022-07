Governo, mercoledì alla Camera comunicazioni Draghi e voto fiducia

ROMA - Il presidente del Consiglio Mario Draghi farà, mercoledì alla Camera, comunicazioni con dibattito fiduciario per verificare se ha ancora o no la maggioranza - e quindi con chiama per appello nominale. È quanto si apprende dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Domani ci sarà una nuova riunione dei presidenti dei gruppi alle 16.30, dopo quella del Senato, per stabilire tempi e modalità delle comunicazioni. - Foto Agenziafotogramma.it - . fag/fil/red 18-Lug-22 15:12