Tajani "Con M5s non c'è stabilità di governo"

ROMA - "La posizione di Forza Italia è sempre stata molto chiara". Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del vertice di Fi in corso a villa Grande con Berlusconi. "Il nostro Paese - aggiunge - ha bisogno di stabilità per affrontare le tante emergenze con le quali conviviamo. Non ci può essere stabilità in un governo con la presenza del M5s. La soluzione è un governo Draghi senza Conte oppure elezioni". - Foto Agenziafotogramma.it - . fil/mgg/red 18-Lug-22 19:29