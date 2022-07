Vacanze sostenibili con l'app Electric Travel Guide di Nissan

ROMA - Nissan lancia l'Electric Travel Guide, l'applicazione per viaggiare in modo sostenibile in tutto il mondo. L'occasione è offerta dall'arrivo sulle strade europee di Nissan Ariya, il primo crossover coupé 100% elettrico del Marchio. L'estate è la stagione ideale per viaggiare e si registrano nuove tendenze da parte di chi si appresta a preparare bagagli e consultare guide turistiche. Per quattro persone su cinque (83%1) è fondamentale viaggiare in modo sostenibile, mentre tre su cinque (61%1) vogliono farlo in modo più consapevole rispetto al passato. Si preferiscono quindi vacanze di prossimità, con mete raggiungibili a bordo di un veicolo elettrico piuttosto che a bordo di un aereo. Proprio a questi viaggiatori si rivolge l'Electric Travel Guide di Nissan, che propone tappe e itinerari all'insegna della cultura, della buona cucina e di paesaggi e scorci cittadini emozionanti e suggestivi. "Abbiamo realizzato questa guida per promuovere e facilitare viaggi sostenibili ed entusiasmanti. Crediamo che la mobilità elettrica debba essere parte di un sistema dove economia circolare e zero emissioni siano le chiavi per un futuro più sostenibile" commenta Friederike Kienitz, Senior Vice President, Corporate Affairs and Sustainability, Nissan AMIEO. Per l'impegno in tema di sostenibilità urbana, le innumerevoli attrazioni culturali e l'ampia diffusione di veicoli elettrici, Stoccolma è stata la scelta naturale per iniziare questa serie di appuntamenti di viaggio. L'ambizioso obiettivo della città di rinunciare ai combustibili fossili entro il 2040 è in linea con la visione Nissan Ambition 2030 per un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo. Nissan Ariya è la vettura ideale per andare alla scoperta di Stoccolma e non solo. Motore 100% elettrico a zero emissioni, autonomia che supera i 530 km con una sola ricarica, l'abitacolo comodo e spazioso e la ricca dotazione di tecnologie di bordo e per la sicurezza fanno di Ariya un compagno di viaggio ineguagliabile. "Con l'Electric Travel Guide vogliamo sottolineare che il viaggio sostenibile è fatto del mezzo di trasporto che utilizziamo, ma anche dei luoghi in cui soggiorniamo, del cibo che mangiamo e di tutta l'esperienza che viviamo lungo il percorso" dichiara Arnaud Charpentier, Region Vice President, Product Strategy & Pricing di Nissan AMIEO. Nell'ambito dell'impegno Nissan per raggiungere la neutralità dal carbonio in tutte le operazioni e nei cicli di vita dei prodotti entro il 2050, ogni nuovo veicolo Nissan nei mercati chiave sarà elettrificato entro i primi anni 2030. L'Electric Travel Guide è un'applicazione dinamica, che presto sarà arricchita con nuove destinazioni e nuovi itinerari di viaggio. foto: ufficio stampa Nissan Italia . tvi/com 19-Lug-22 16:23