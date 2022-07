Kia EV6 nella collezione permanente del Museo dell'Automobile

MILANO - Kia EV6 stupisce ancora una volta. Dopo l'apprezzamento globale culminato con la vittoria del prestigioso COTY 2022, il crossover 100% elettrico di Kia sigla un altro importantissimo trauardo in una delle location più iconiche dell'automobilismo italiano. Grazie a una collaborazione tra Kia Italia e la direzione del Museo Nazionale dell'Automobile, per la prima volta una vettura asiatica entrerà nella collezione permanente del MAUTO. Ma lo farà a suo modo, tenendo fede allo slogan del brand "Movement that inspires", presentandosi così agli occhi dei visitatori del museo insieme all'opera "Moving Inspiration" realizzata in occasione del lancio commerciale dal duo di creativi Ludovica+Roberto Palomba. "Kia EV6 è arrivata sul mercato italiano diventando un riferimento assoluto per i veicoli 100% elettrici a zero emissioni. EV6 è l'ambassador delle ambizioni globali di Kia nel porsi come leader per le soluzioni di mobilità elettriche del futuro - racconta l'Amministratore Delegato di Kia Italia, Giuseppe Bitti - Oggi siamo lieti di siglare un altro traguardo incredibile che segna il passo di crescita che Kia sta dimostrando a livello globale. Poter fregiarsi della presenza stabile di una nostra vettura all'interno di una vera istituzione nel panorama automotive nazionale come il MAUTO ci riempie di orgoglio e soddisfazione". E i dati di vendita sottoscrivono questo successo: dal momento del lancio globale avvenuto nella primavera del 2021, in tutto il mondo sono state vendute circa 29.600 EV6, di cui ben 16.000 in Europa, mentre in Italia gli ordinativi superano già le 200 unità. "Il successo di EV6 è centrato sui concetti di tecnologia e design, due elementi chiave che lavorano con efficacia sul traget di riferimento - spiega Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & CRM Director di Kia Italia - Con questa vettura Kia ha saputo coniugare il meglio dell'offerta tecnologica per la mobilità elettrica a un design avvenieristico che è diventato vero e proprio manifesto per la genesi delle Kia del futuro". Ispirandosi al payoff del brand "Movement that inspires" e ai suoi valori cardine, Kia Italia ha affidato agli architetti e designer, Ludovica Serafini e Roberto Palomba vincitori di molteplici riconoscimenti internazionali fra cui il Compasso d'oro, la realizzazione di un'installazione artistica di light design capace di celebrare ed esaltare l'essenza di EV6. Le linee armoniche dell'auto sono così state trasformate in un flusso luminoso che richiama visivamente le scie generate dall'auto in movimento, ottenendo una scultura interattiva dall'alto impatto estetico ed evocativo. Grazie allo studio delle linee di luce, l'installazione mette in scena l'effetto ottico ideale a rappresentare l'energia che avvolge l'EV6 quando è in movimento. "Il nostro processo creativo è come l'architettura, tutto deve essere messo in dialogo. Quando vivi un edificio, entri al suo interno, il suo spazio ti avvolge, al suo interno ci sono gli oggetti, le lampade, i divani, ogni dettaglio è parte di un sistema più complesso che solo la luce riesce a raccontare - spiega Ludovica Serafini L' installazione della nuova KIA EV6 grazie alla collaborazione con KIA e all'agenzia Innocean Italy, risponde proprio a questa domanda: qual è l'elemento che mette in relazione l'oggetto macchina con lo spazio che poi ospiterà l'allestimento? L'auto durante il suo unveiling verrà presentata in modo statico, dunque, abbiamo deciso di lavorare con l'unico elemento con cui non potevamo lavorare - il movimento". Secondo Roberto Palomba "Il movimento di un oggetto genera un flusso di vento dove l'oggetto sembra essere avvolto da una energia incredibile. L'opera luminosa - Moving Inspiration - visualizza l'energia che la EV6 avrebbe nel suo movimento, andando proprio ad esaltare quelle linee che creano il suo design armonico e proiettato nel futuro". - foto ufficio stampa Kia - . sat/com 20-Lug-22 16:17