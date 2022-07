Renault Austral inaugura terza generazione di 4Control Advanced

ROMA - Nuovo Austral inaugura la terza generazione del sistema a 4 ruote sterzanti di Renault, "4CONTROL Advanced". Un'offerta unica in questo segmento di mercato. "Renault introduce nella nuova piattaforma CMF-CD la tecnologia a 4 ruote sterzanti. Grazie al controllo elettronico e all'orientamento delle ruote posteriori, è ora possibile modificare le sospensioni posteriori per offrire le migliori prestazioni in ogni situazione: maneggevolezza in città, agilità in campagna e sulle strade di montagna, stabilità e sicurezza in autostrada", spiega Filippo Mantovani, Capo Reparto Dinamica Veicoli di Renault. Al telaio a 4 ruote sterzanti Nuovo Austral associa un retrotreno multilink per una migliore tenuta di strada, maggior comfort di guida e una stabilità unica in ogni circostanza. Sulle strade più accidentate, i movimenti delle ruote posteriori possono contare su una migliore direzionalità e assorbono meglio le vibrazioni. Il vantaggio è immediato: miglior aderenza alla strada, comfort ed acustica ottimizzati. A velocità più sostenute e nelle curve prese a oltre 50 km/h, le ruote posteriori sterzano fino a 1 grado nello stesso senso di quelle anteriori. Ciò è possibile grazie all'aggiunta di un attuatore dello sterzo situato sul retrotreno, che gestisce le informazioni provenienti dal servosterzo, dal motore e dal correttore elettronico della traiettoria dell'ESP. Molto agile in città e particolarmente maneggevole per l'uso urbano, Austral vanta straordinarie doti di maneggevolezza per un veicolo del segmento C-SUV. Ha un raggio di sterzata di 10,1 m da marciapiede a marciapiede, addirittura più corto di alcune city car. L'attuatore dello sterzo situato sul retroteno permette alle ruote posteriori di Austral di sterzare fino a 5 gradi in senso contrario rispetto alle ruote anteriori (3,5 rispetto alla precedente generazione a 4 ruote sterzanti), una vera prodezza tecnica. Con la tecnologia MULTI-SENSE di ultima generazione di cui è dotato Austral, il conducente può ora intensificare le sensazioni dinamiche al volante. In funzione della modalità di guida preprogrammata prescelta - Eco, Comfort, Sport o Personalizzata - è possibile impostare ognuna delle 4 modalità su 8 livelli diversi. Questi settaggi consentono di influenzare il comportamento del telaio e perfezionare le sensazioni di guida: sforzo dello sterzo, reattività del telaio e del motore, controllo della trazione e controllo dinamico del veicolo. Si può accedere a questa funzionalità tramite il display OpenR e il nuovo apposito pulsante sul volante. - foto ufficio stampa Renault - . sat/com 20-Lug-22 16:54