Il Principe Alberto di Monaco al volante della DS 9 E-Tense 4x4 360

Vetrina internazionale dedicata alle energie rinnovabili e alla transizione energetica, EVER Monaco ha accolto un numeroso pubblico di operatori e visitatori interessati a temi di attualita' quali la mobilita' sostenibile, l'intelligenza energetica e il controllo dei consumi. Nella stessa occasione, la DS 9 E-Tense 225 e la DS 9 E-Tense 4x4 360 hanno fatto le prime prove su strada nel Principato. Sua Altezza il Principe Alberto II e' stato il primo a mettersi al volante della DS 9 E-Tense 225 tra il Palazzo dei Principi e l'Espace Fontvieille che ospita l'evento EVER Monaco e lo stand DS Automobiles. Come perfetto coronamento della settimana elettrica monegasca, il Campionato del Mondo di Formula E FIA ABB si e' disputato nel leggendario circuito di Montecarlo, che si snoda tra gli edifici del centro cittadino. La gara e' stata inaugurata dal Principe Alberto II di Monaco che ha effettuato tre giri del circuito al volante della DS 9 E-Tense 4x4 360. Sul piano sportivo, il campione di Formula E in carica, António Fe'lix da Costa, ha conquistato il Monaco E-Prix dopo essere partito in pole position con la sua DS E-Tense FE21. Il compagno di scuderia Jean-E'ric Vergne ha realizzato il giro piu' veloce in gara e ha ottenuto il quarto posto. E' la terza vittoria consecutiva per i team di DS Automobiles nelle prove FIA 100% elettriche organizzate a Montecarlo. DS Techeetah e Jean-E'ric Vergne avevano vinto il Monaco E-Prix anche nel 2019, mentre il DS E-Tense Team si era piazzato in vetta alle classifiche Teams Efficience e Re'gularite' dell'eRallye Monte-Carlo con le DS 3 Crossback E-Tense. "DS Automobiles vanta forti legami con il Principato di Monaco, in particolare grazie alle nostre vittorie sportive. Il rinnovato impegno come main sponsor di EVER Monaco e' stato un vero successo e ci ha offerto l'opportunita' di dare una grande visibilita' alla DS 9 E-Tense nello stand e sulle strade di Montecarlo. Voglio ringraziare personalmente Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II per l'accoglienza riservataci e per la stimolante discussione sulla DS 9 E-Tense e sul tema della transizione energetica" ha dichiarato Be'atrice Foucher, Direttrice Generale di DS Automobiles. . tvi/com 13-Mag-21 14:35