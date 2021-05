PROMESSA NISSAN, UN PROGRAMMA DI SERVIZI DI ASSISTENZA

Nissan rilancia il suo programma di servizi di assistenza unico nel panorama automobilistico e pensato con il cliente "sempre al centro": Promessa Nissan. Grazie a questo programma, chi acquista una Nissan acquista molto piu' di una semplice auto e si garantisce un'esperienza di guida "senza pensieri" e che permette anche di risparmiare. Punto di forza del programma e' la vettura di cortesia gratuita, erogata al cliente per qualsiasi tipo di intervento, sia di riparazione che di manutenzione (tagliando), anche al di fuori del periodo di garanzia. Per accedere al servizio basta contattare una concessionaria Nissan, prendere un appuntamento per l'intervento e prenotare una vettura di cortesia per tutto il periodo di fermo vettura. Viaggiare a bordo di una Nissan vuol dire anche risolvere ogni imprevisto, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno e senza alcun costo, grazie all'assistenza stradale gratuita. Il servizio e' offerto anche al di fuori del periodo di garanzia e non importa l'eta' della vettura, e' sufficiente rivolgersi alle concessionarie Nissan per un qualsiasi intervento di assistenza. E in caso di necessita' basta contattare il numero 800.105.800, sempre attivo. Inoltre, ogni volta che una vettura Nissan entra in un cento di assistenza, i tecnici eseguono un controllo dettagliato e completo per valutarne lo stato di salute. Il checkup e' del tutto gratuito ed e' un'opportunita' per identificare l'eventuale necessita' di interventi di ripristino o prevenzione, per mantenere la vettura efficiente e sicura. Infine, offre ai propri clienti il miglior rapporto qualita' prezzo dei servizi di assistenza e per questo si mette in gioco. Infatti, ogni Concessionaria Nissan e' disponibile ad applicare il preventivo offerto da un'altra qualsiasi officina nel raggio di 5 Km, a patto che questa utilizzi ricambi originali. I servizi della Promessa Nissan sono erogati tramite la rete di concessionarie Nissan e i dettagli e le condizioni per accedervi sono disponibili sul sito www.nissan.it . tvi/com 14-Mag-21 16:00