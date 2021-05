Ford presenta Lifesavers, le storie degli "eroi di ogni giorno"

Migliaia di professionisti e volontari in tutta Europa, in risposta a una chiamata di soccorso, si precipitano ad aiutare gli altri, sia che si tratti di salvare chi e' bloccato in montagna, di accorrere per spegnere l'incendio di un edificio in fiamme o di sfrecciare per le strade cittadine per fornire assistenza medica. Questi straordinari individui sono in grado di superare insicurezze e paure per intervenire prontamente. E' questo l'incredibile spirito che Ford ha raccontato in Lifesavers, una nuova serie a episodi, il cui trailer e' visibile da oggi sul canale YouTube di Ford Europa. La serie racconta le attivita' dei vari protagonisti, tra cui Sarai, un paramedico di Valencia, in Spagna, operativo, in questo ruolo, da soli quattro mesi, e Martin, che ha istituito un servizio di salvataggio in acqua a Nove' Mlýny, in Repubblica Ceca, a seguito degli innumerevoli incidenti accaduti sui bacini idrici locali. Ogni episodio della serie esplora cio' che spinge questi "Eroi di Ogni Giorno" a fare cio' che fanno, soffermandosi sugli aspetti interiori e su come per loro sia fondamentale affrontare con coraggio la grande pressione di questi momenti cosi' concitati. Il primo episodio della serie segue il servizio di ambulanza di Valencia in Spagna e verra' presentato il prossimo 31 maggio. Le telecamere si sposteranno, quindi, in tutta Europa nel corso di cinque episodi, caratterizzati dall'incredibile spirito e dedizione dei soccorritori di Repubblica Ceca, Francia, Regno Unito, Slovenia e Germania. In ogni episodio, le videocamere di Ford catturano le difficili sfide quotidiane di questi "eroi di ogni giorno" nel servire le comunita' locali. La serie includera': Veicoli di soccorso europei Ford in azione - Dietro questi eroi ci sono i veicoli Ford che li supportano nel loro operare quotidiano. Dalla capacita' di traino e dall'imponenza del Ford Ranger all'utilita', affidabilita' e alle numerose personalizzazioni della gamma Transit, sono gli strumenti fondamentali che aiutano i servizi di soccorso europei a svolgere il loro incredibile lavoro. In tutta Europa, si stima che piu' di 10.000 veicoli commerciali Ford siano la spina dorsale dei servizi di soccorso. Ford e i suoi partner offrono una grande varieta' di veicoli commerciali per aiutare a soddisfare qualsiasi esigenza, e grazie alle diverse varianti di veicoli, colori, pacchetti di option e mezzi speciali le scelte sono praticamente infinite. . tvi/com 17-Mag-21 16:58