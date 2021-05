Nuovo programma di formazione digitale per Bosch Aftermarket

MILANO - Bosch Automotive Aftermarket ha diversificato la propria offerta formativa rivolta alle reti di officine Bosch Car Service e Autocrew, in linea con il processo di digitalizzazione accelerato dalla pandemia di coronavirus. A partire dallo scorso anno, infatti, la divisione ha attivato corsi di formazione online dedicati sia alle tematiche tecniche che manageriali, introducendo nuove modalita' di partecipazione e apprendimento. Nel corso dello scorso anno, sono stati erogati due corsi di formazione manageriale: uno rivolto alla rete Bosch Car Service e dedicato alla vendita di nuovi servizi abbinati ai differenti profili della clientela; l'altro rivolto alla rete Autocrew e incentrato sulle tecniche di accettazione e gestione del cliente. Parallelamente, sono stati ripensati in modalita' webinar due corsi di formazione tecnica relativi a principi di funzionamento, diagnosi e calibrazione dei sistemi ADAS e dei cambi automatici con convertitore di coppia. Grazie ad un'aula di formazione appositamente allestita con attrezzature, software, tester diagnostici e veicoli idonei, e' stato possibile trasmettere conoscenze e competenze sia di natura teorica sia pratica tramite riprese sul veicolo effettuate in live streaming. Forte della partecipazione riscontrata lo scorso anno, Bosch Automotive Aftermarket ha pianificato nuovi corsi online anche per il 2021. Dopo i webinar erogati nel primo trimestre dell'anno dedicati ai libretti elettronici per i tagliandi dell'auto a cui hanno partecipato oltre 200 officine da tutta Italia, sono in programma nuovi corsi dedicati sia alla sfera manageriale sia a quella tecnica. Nello specifico, a partire da maggio 2021, le officine Bosch Car Service saranno invitate in anteprima ai corsi relativi alla diagnosi dei sistemi diesel con AdBlue e ai nuovi motori FCA Firefly e Mild Hybrid. Per consultare l'offerta formativa di Bosch Automotive Aftermarket e partecipare ai corsi, consultare il sito web. . jp/tvi/red 19-Mag-21 14:46