Suzuki Solutions, porte aperte il 22 e 23 maggio

Parallelamente alle graduali riaperture che stanno coinvolgendo il Paese in queste settimane, anche Suzuki torna ad organizzare le aperture straordinarie "Aperti per te" dei propri Concessionari. Sabato 22 e domenica 23 maggio, la Rete Suzuki accogliera' i Clienti con sua la gamma 100% ibrida, disponibile - di serie o a richiesta - con cambio automatico e trazione integrale 4x4. La visita in showroom dara' modo di scoprire le attuali promozioni: fino alla fine di giugno, ad esempio, i Clienti che sottoscrivono un finanziamento Suzuki Solutions potranno mettersi subito al volante, versando un anticipo alla firma del contratto e pagando, successivamente, comode rate mensili a partire da 99 Euro al mese (con un TAN del 4,96% e un TAEG massimo del 7,27%) e ricevere in omaggio un pacchetto di manutenzione ordinaria, che include i primi tre tagliandi presso la rete delle Concessionarie Ufficiali Suzuki. Il Cliente Solutions potra' quindi beneficiare, senza alcuna spesa aggiuntiva, di tutti i controlli e gli interventi previsti dal libretto di uso e manutenzione in modo meticoloso e professionale. Suzuki, con la collaborazione di Agos, ha messo a punto Suzuki Solutions: un sistema di acquisto flessibile e vantaggioso, che offre un'alternativa moderna al classico concetto di proprieta', attraverso un vasto assortimento di finanziamenti personalizzabili e a condizioni vantaggiose. Suzuki Solutions puo' finanziare importi dai 3.000 a 64.600 Euro e avere una durata a scelta di 24, 30 o 36 mesi. Al termine del primo periodo di rimborso rateale, il Cliente puo' decidere se riscattare l'auto pagando una maxirata finale o rifinanziando il relativo importo, di passare ad un nuovo modello Suzuki o di restituire semplicemente la vettura guidata fino a quel momento. I finanziamenti triennali possono essere integrati con tanti servizi accessori, per una piu' precisa pianificazione delle spese. Solutions NoProblem include, ad esempio, tre anni di assicurazione furto e incendio, cui si possono aggiungere varie coperture opzionali, dagli atti vandalici alla kasko. Solutions Warranty estende la garanzia ufficiale da tre a cinque anni, un'opportunita' per chi pensa di riscattare l'auto in futuro. Sia sabato 22 che domenica 23 maggio, i Clienti potranno recarsi liberamente presso gli showroom; il personale si attivera' per far si' che siano rispettate tutte le norme igienico-sanitarie. Per chi lo desiderasse, sara' possibile fissare un appuntamento tramite la procedura Smart Meet. Questa piattaforma costituisce una sorta di agenda virtuale del concessionario, consultabile in ogni momento. In pochi semplici passaggi guidati, l'utente puo' fissare online una visita in salone o puo' chiedere di essere ricontattato per telefono o in videochiamata, indicando eventualmente anche il tema che vorra' affrontare con il proprio consulente di vendita.